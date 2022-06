Calciomercato Milan, rivoluzione in difesa: via alle cessioni

Non solo il reparto offensivo, con i nomi di Origi, De Ketelaere e Lang già da tempo nel mirino, ed il centrocampo, dove è ormai imminente l'arrivo di Renato Sanches. Il Milan, in queste settimane, è attivo sul mercato anche sul fronte difensivo, dove l'obiettivo numero uno è Sven Botman, calciatore classe 2000 attualmente in forza ai francesi del Lille. I rossoneri, nella prossima stagione, potranno inoltre contare sul rientro di Simon Kjaer, ai box dallo scorso dicembre, quando, in occasione della partita contro il Genoa, riportò una lesione ai legamenti del ginocchio sinistro. Due "acquisti" che spingeranno il Diavolo a lasciar partire alcuni giocatori.

Milan, le uscite in difesa

In uscita c'è Alessio Romagnoli, il cui contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, non verrà rinnovato. L'ex giocatore di Roma e Sampdoria è seguito da tempo dalla Lazio, ma su di lui, nelle ultime settimane, ha messo gli occhi anche la Fiorentina, chiamata ad operare in entrata in caso di cessionedi Milenkovic. Sul piede di partenza c'è anche Matteo Gabbia, che non rientra più nei piani del club. Sul classe 1999 c'è l'interessse della Sampdoria, che potrebbe prelevarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Le cessioni, tuttavia, non finiranno qui. A fare le valigie ci sarà anche Mattia Caldara, l'ultimo anno in prestito al Venezia. Il Milan vorrebbe infatti cedere a titolo definitivo già quest'estate l'ex atalantino, che non ha convinto la dirigenza del Diavolo. Il progetto dei rossoneri per la prossima stagione è infatti chiaro: mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli una batteria di quattro difensori centrali, formata da Tomori, Kjaer, Kalulu e, spera il club, Botman.