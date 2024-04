Calciomercato Milan, pronta la rivoluzione in estate: chi potrebbe partire

La sconfitta per 1-2 nel derby, che ha consegnato lo scudetto all'Inter con cinque giornate di anticipo, è solamente l'ultimo passaggio a vuoto di una stagione da dimenticare per il Milan. I rossoneri, malgrado il secondo posto in campionato, non sono infatti mai stati in lotta per la vetta della classifica ed in Europa hanno dovuto incassare una doppia delusione: prima quella in Champions, con il Diavolo già fuori nella fase a gironi, poi quella in Europa League, con gli uomini di Pioli eliminati ai quarti di finale dalla Roma. Per non parlare della Coppa Italia, competizione nella quale il cammino, anche in questo caso, si è interrotto già ai quarti contro l'Atalanta. Una stagione, quindi, da dimenticare.

I risultati al di sotto delle aspettative raccolti in questa stagione dal Milan avranno come prima conseguenza l'interruzione del matrimonio con Stefano Pioli, ormai destinato a lasciare la panchina a giugno. Ma ripercussioni ci saranno anche sul mercato: il club, infatti, potrebbe dar vita ad una nuova rivoluzione, dicendo addio anche ad elementi di spicco. Già praticamente certa l'uscita di Olivier Giroud, destinato a volare negli Stati Uniti per chiudere la sua carriera nella Major League Soccer. In uscita potrebbe inoltre esserci Ismael Bennacer, il cui rendimento, al rientro in campo dopo l'infortunio, è stato ben lontano da quello ammirato nelle annate precedenti.

In difesa, poi, è destinato a cambiare aria Simon Kjaer, al quale difficilmente verrà rinnovato il contratto. Ed anche Tomori, in caso di buona offerta, potrebbe essere lasciato libero. Attenzione, infine, alle posizioni di Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao: l'intenzione del Milan è quella di tenerli, ma se qualche big dovesse venire a bussare alla porta con in mano un ricco malloppo gli scenari potrebbero anche cambiare.