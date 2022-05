Calciomercato Milan, non solo Kessie: chi saluterà a fine stagione

Una stagione che potrebbe concludersi in modo trionfale per il Milan. I rossoneri, a soli novanta minuti dal termine del campionato, occupano la vetta della classifica con due lunghezze di vantaggio sull'Inter: ai rossoneri, nell'ultima giornata, basterà conquistare un punto per avere la certezza di conquistare lo scudetto, visto che in caso di arrivo a braccetto con i nerazzurri sarebbe il Diavolo a spuntarla in virtù degli scontri diretti favorevoli.

Malgrado un torneo al di sopra di ogni più rosea previsione, il Milan potrebbe decidere di lasciar partire alcuni dei giocatori dell'attuale rosa. Oltre a Kessie, che saluterà a parametro zero, altri tre elementi della rosa di Pioli sembrano ormai sul piede di partenza.

Milan, tre giocatori sul piede di partenza

Messias

Un impatto positivo con la maglia rossonera, ma Junior Messias, nella prossima stagione, potrebbe cambiare aria. Il brasiliano, autore complessivamente di sei reti (cinque in campionato ed una in Champions League), verrà riscattato dal Crotone, per poi però essere probabilmente ceduto. Su di lui hanno messo gli occhi diversi club, tra cui la Lazio, che potrebbe presentare un'offerta in estate.

Diaz

Un'annata decisamente sottotono, quella di Brahim Diaz. Lo spagnolo, il cui cartellino è ancora di proprietà del Real Madriod, potrebbe non essere riscattato dal Milan, deluso dal rendimento offerto dal giocatore. I progetti del Diavolo, per quanto riguarda la trequarti, sembrano infatti essere altri, con il nome di Josip Brekalo tornato prepotentemente di moda.

Romagnoli

Terminerà con ogni probabilità a giugno l'avventura di Alessio Romagnoli con la maglia del Milan. Il club non pare infatti intenzionato a rinnovare il contratto al difensore, lasciandolo libero di partire a parametro zero al termine della stagione. Su di lui, da tempo, c'è la Lazio, ma una manifestazione d'interesse sarebbe arrivata anche da Chelsea, Siviglia e Barcellona.