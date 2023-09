Calciomercato Milan, due giocatori già in uscita a gennaio

Tanti gli uomini ruotati da Stefano Pioli in questo avvio di stagione. Il tecnico rossonero, tra campionato e Champions League, ha infatti già impiegato praticamente tutti gli elementi della rosa, compresa, ovviamente, gran parte dei nuovi arrivati durante il mercato estivo. Tra questi, però, non figurano Marco Pellegrino e Luka Romero, entrambi ancora con zero minuti all'attivo. Il primo, difensore centrale argentino classe 2002, è stato prelevato dal Platense lo scorso 22 agosto per circa tre milioni di euro firmando un contratto quinquennale con il Diavolo, mentre il secondo, attaccante esterno classe 2004 anch'egli argentino, è arrivato a parametro zero dopo l'esperienza con la Lazio, chiusa con una rete all'attivo in ventuno presenze complessive nel corso di due stagioni.

Se per Pellegrino, acquisto effettuato prevalentemente in ottica futura, ci si poteva aspettare lo scarso impiego, discorso forse un po' diverso vale per Romero, che nella precedente avventura italiana aveva fatto già intravedere alcune buone cose. L'attaccante aveva destato buone impressioni anche nel corso del precampionato, ma la fitta concorrenza nel suo ruolo (Leao, Pulisic, Chukwueze, Okafor) ha fatto sì che l'ex laziale abbia sempre dovuto guardare da lontano i suoi compagni in campo. Una situazione che, verosimilmente, spingerà il Milan a cedere i due giocatori già nella sessione invernale di calciomercato, magari con la formula del prestito così da permettere ad entrambi di accumulare esperienza in vista della prossima stagione.