Milan, in estate via alla rivoluzione: i giocatori in uscita

La stagione, per il Milan, rischia di tramutarsi in un flop. La netta sconfitta contro l'Inter nella semifinale di Champions League, almeno in parte, ha infatti vanificato quanto di buono fatto vedere in precedenza in Europa dai rossoneri, soltanto quinti in campionato. Ed in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea, l'annata degli uomini di Stefano Pioli, già macchiata dalla prematura eliminazione in Coppa Italia e dal pesante ko in Supercoppa, diverrebbe disastrosa. E sono tanti i giocatori che, per questo motivo, potrebbero lasciare Milano già nella prossima estate.

I giocatori in uscita

Partiamo dalle certezze, ovvero coloro che, a partire da luglio, non vestiranno sicuramente più la maglia rossonera: Tatarusanu, Mirante, Dest e Bakayoko, scarsamente impiegati nel corso dell'anno, hanno già la valigia in mano. Ma percorso analogo potrebbe vedere per protagonisti anche giocatori come Rebic e Origi, che, malgrado le grandi aspettative nei loro confronti, hanno offerto un contributo praticamente nullo. Soprattutto dal belga, arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Liverpool, ci si aspettava molto di più e adesso, di fronte ad una buona offerta, i rossoneri sono pronti a cederlo. In uscita anche Ballo-Touré, Vranckx, che non sarà riscattato dal Wolfsburg, e Adli, per il quale si prospetta una cessione in prestito. Tra le formazioni interessate al francese ci sarebbe la Salernitana di Paulo Sousa, con il tecnico che ha già avuto alle proprie dipendenze il centrocampista durante l'esperienza al Bordeaux. In bilico, poi, anche la posizione di Messias, mentre sarà confermato De Ketelaere, sul quale il club continua ad avere fiducia.

Scarse, infine, le probabilità di vedere ancora con la maglia rossonera Zlatan Ibrahimovic: i continui guai fisici accusati dallo svedese, quasi mai disponibile nel corso di questa stagione, starebbero spingendo la dirigenza a non confermare in rosa il centravanti, che, da parte sua, potrebbe anche optare per il ritiro dall'attività agonistica.