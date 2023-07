Calciomercato Milan, non solo entrate: possibile una cessione a sorpresa

È un Milan scatenato, quello protagonista in queste settimane sul mercato. I rossoneri, che hanno già accolto in gruppo i vari Loftus-Cheek, Reijnders, Sportiello, Romero, Pulisic e Okafor, sono ad un passo dal chiudere anche per l'esterno nigeriano Samuel Chukwueze, in arrivo dal Villarreal per una cifra attorno ai 20 milioni di euro più bonus. Oltre che in entrata, tuttavia, il Diavolo opererà anche in uscita. Dopo l'addio di Sandro Tonali, passato al Newcastle per 80 milioni, potrebbe lasciare Milano un altro centrocampista: Rade Krunic.

Il bosniaco, infatti, è finito nel mirino del Fenerbahce, alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. Il club turco avrebbe già avviato i primi contatti con i dirigenti rossoneri per capire la fattibilità dell'operazione, con la trattativa che potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni. Krunic, al momento, è ritenuto centrale nel nuovo progetto tattico di Stefano Pioli, pronto ad affidarsi al 4-3-3 più che al 4-2-3-1 delle ultime stagioni, ma di fronte ad una buona offerta il Milan potrebbe decidere di cedere il giocatore, arrivato al Diavolo nell'estate 2019 dopo l'esperienza all'Empoli. La cessione del bosniaco, infatti, potrebbe permettere ai rossoneri di monetizzare un buon tesoretto da reinvestire sul mercato.