Calciomercato Milan, tempo di cessioni: i giocatori in partenza

Con quella di Marco Pellegrino, difensore classe 2002 in arrivo dal Platense, il Milan ha chiuso la nona operazione in entrata. Una vera e propria rivoluzione quindi, con la società decisa a dare una netta sterzata dopo una stagione, quella passata, non completamente soddisfacente. Un altro movimento, i rossoneri, vogliono farlo in attacco per mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli un vice Giroud, ma prima il Diavolo è chiamato ad operare in uscita per piazzare i giocatori ormai ai margini del progetto.

I giocatori in uscita

Partiamo dalla situazione di Divock Origi, autentico flop della passata stagione, chiusa dal belga con appena due reti all'attivo. L'ex Liverpool può vantare estimatori in Premier League e soprattutto lo Sheffield United, alla ricerca di una prima punta viste le difficoltà offensive emerse in questo avvio di campionato, pare intenzionato a tentare l'affondo nelle prossime ore. Una destinazione gradita al giocatore, che tornerebbe così in Inghilterra dopo un solo anno di "esilio".

In uscita c'è poi anche Alexis Saelemaekers, neanche convocato per la partita di Bologna. Il suo nome potrebbe essere inserito in un'eventuale trattativa con la Juventus per arrivare a Moise Kean, ma l'esterno destro è seguito con interesse anche dagli spagonoli del Siviglia. Sembrava invece destinato alla Germania Foudé Ballo-Touré, ma la trattativa con il Werder Brema, nelle ultime ore, ha subìto una brusca frenata. Sempre in stand-by, infine, la posizione di Mattia Caldara: per il difensore centrale, nell'ultima stagione in prestito allo Spezia, si attendono ancora offerte.