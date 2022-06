Calciomercato Milan, non solo entrate: i giocatori in uscita

Non solo su quello entrate. Il Milan, laureatosi campione d'Italia nel corso dell'ultima stagione, è al lavoro sul mercato anche sul fronte uscite, con diversi giocatori che potrebbero lasciare il Diavolo nelle prossime settimane. Intento del club è infatti quello di cedere quei profili che non rientrano più nei progetti di Stefano Pioli, così da incassare un tesoretto da poi reinvestire per portare alla corte del tecnico qualche rinforzo di valore.

Milan, i giocatori in uscita

Oltre a Franck Kessie e Alessio Romagnoli, che lasceranno il Milan a parametro zero (l'ivoriano potrebbe approdare al Barcellona, il difensore è vicino alla Lazio), potrebbero dire addio anche Alexis Saelemaekers ed Ante Rebic. Sia il belga che il croato non sono più considerati incedibili dal club, che, in caso di arrivo in sede di buone offerte, potrebbe lasciar partire i due giocatori. Nei confronti dell'ex Anderlecht, valutato attorno ai 20 milioni di euro dal Milan, si registra l'interesse di alcuni club della Liga, mentre l'attaccante, il cui cartellino è valutato 22 milioni di euro, potrebbe anche chiedere la cessione considerato l'imminente arrivo dal Liverpool di Divock Origi.

In uscita c'è poi anche Samu Castillejo, che ha trovato pochissimo spazio nel corso dell'ultima stagione. Sullo spagnolo c'è il forte interesse del Valencia di Gennaro Gattuso, pronto a presentare un'offerta nel corso delle prossime settimane. Il Trabzonspor, infine, ha chiesto ai rossoneri informazioni sul conto di Fodé Ballo-Touré, elemento ormai ai margini del progetto rossonero. Il senegalese potrebbe lasciare il Diavolo sia con la formula del prestito che a titolo definitivo.