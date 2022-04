Calciomercato Milan, non solo Kessie: le possibili cessioni in estate

Non solo Franck Kessie, ormai destinato a passare al Barcellona a parametro zero. Sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare il Milan, attualmente impegnato nella corsa scudetto (i rossoneri hanno due punti di vantaggio su Napoli e Inter, ma i nerazzurri hanno una gara in meno), in estate. I rossoneri, in sede di mercato, potrebbero infatti dar vita ad una piccola rivoluzione, lasciando partire coloro che fin qui, per un motivo o per l'altro, non hanno pienamente convinto.

Milan, chi potrebbe partire in estate

Tra coloro che hanno deluso le aspettative iniziali un ruolo di primo piano spetta a Brahim Diaz, il grande flop rossonero fino a questo punto della stagione. Lo spagnolo, arrivato in prestito dal Real Madrid nell'estate 2020, ha realizzato solamente quattro reti nel corso di questa stagione, con un rendimento andato progressivamente in calo. Una situazione che potrebbe spingere i rossoneri a non esercitare il diritto di riscatto sul trequartista, che, nelle ultime settimane, ha perso posizioni nelle gerarchie del tecnico Stefano Pioli.

Anche su Messias, arrivato la scorsa estate in prestito dal Crotone, il Diavolo potrebbe non esercitare il diritto di riscatto. L'attaccante, malgrado qualche lampo, ha dimostrato di non essere forse ancora pronto per una big. Verso i saluti anche Alessio Romagnoli, ad un passo dalla Lazio, e Bakayoko, che ha trovato pochissimo spazio in questi mesi.

Da monitorare poi anche le posizioni di Ante Rebic e Olivier Giroud, i quali potrebbero essere lasciati liberi in caso di rinnovo pressoché totale del parco attaccanti. Il tutto senza dimenticare la situazione di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, ad oggi, non ha infatti ancora sciolto le riserve su quello che sarà il suo futuro.