Calciomercato Milan, caccia al difensore: i principali obiettivi

L'obiettivo del Milan in questa sessione invernale di calciomercato, come noto ormai da tempo, è quello di rinforzare il reparto difensivo. I gravi infortuni riportati da Thiaw, Kalulu e Tomori hanno infatti ridotto all'osso le possibilità di scelta del tecnico Stefano Pioli, con il solo rientro dal prestito di Gabbia che non può bastare a sopperire all'emergenza. Per questo i rossoneri, prima del gong finale, cercheranno di portare a termine un'ulteriore operazione in entrata.

Milan, i nomi per la difesa

Il Diavolo, nei giorni scorsi, aveva messo nel mirino Alessandro Buongiorno, che il presidente del Torino Urbano Cairo ha però dichiarato incedibile. Il Milan, di conseguenza, ha dovuto guardarsi attorno alla ricerca di alternative, individuando in Trevoh Chalobah il profilo giusto. Il difensore classe 1999, reduce da un infortunio al ginocchio, non ha ancora trovato spazio nel corso di questa stagione con la maglia del Chelsea, che potrebbe quindi decidere di lasciarlo partire durante la sessione invernale di mercato. Per arrivare all'inglese i rossoneri vorrebbero seguire la stessa strategia utilizzata in passato per Tomori, ovvero acquisire il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Altro profilo seguito dal Milan è quello di Lilian Brassier, difensore classe 1999 del Brest. Il giocatore, tuttavia, è valutato attorno ai dieci milioni di euro, una cifra ritenuta troppo elevata dal Milan. Sullo sfondo, infine, Clement Lenglet, francese classe 1995 in forza all'Aston Villa ma di proprietà del Barcellona. L'ostacolo, in questo caso, è costituito dall'elevato ingaggio del giocatore.