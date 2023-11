Calciomercato Milan, non solo David: tutti i nomi per l'attacco

Una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, quella di cui si è reso fin qui protagonista il Milan. In campionato i rossoneri, complici gli ultimi risultati negativi, sono scivolati a -8 dall'Inter capolista, mentre in Champions League la qualificazione agli ottavi di finale passerà dalle ultime due sfide con Borussia Dortmund e Newcastle. Tra i limiti evidenziati dal Diavolo in questi mesi la mancanza di un attaccante che possa dare il cambio (o all'occorrenza anche giocare insieme) a Giroud. Il contributo di Jovic, infatti, è stato ad oggi nullo, mentre Noah Okafor sembra avere caratteristiche diverse da quelle di una prima punta. Ed è per questo motivo che la società, a gennaio, potrebbe tornare sul mercato per donare al tecnico Stefano Pioli almeno un rinforzo nel reparto offensivo.

I profili seguiti

Il primo nome sul taccuino della dirigenza è quello di Jonathan David, punta canadese classe 2003 del Lilla. Il giocatore, fino a poco tempo fa, era valutato 60 milioni di euro dai francesi, cifra però già scesa nell'ultimo periodo sia per il contratto in scadenza nel 2025 che per un rendimento tutt'altro che eccelso in questa prima parte di stagione, in cui David spesso e volentieri è partito dalla panchina.

Non mancano in ogni caso le alternative, a partire da quella di Akor Adams, centravanti classe 2000 del Montpellier che fa delle doti fisiche (190 centimetri di altezza) una delle sue armi migliori. Il nigeriano piacerebbe al Milan soprattutto in ottica futura. I rossoneri, infine, monitorano anche il guineano Serhou Guirassy, già autore di 15 reti in Bundesliga con la maglia dello Stoccarda. Ad agevolare il possibile affare la clausola di 17 milioni di euro, ad ostacolarlo, invece, la verosimile fitta concorrenza.