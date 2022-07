Calciomercato Milan, quando arriverà la firma di De Ketelaere

Più che un indizio, sembra una conferma. Charles De Ketelaere, fantasista da tempo finito nel mirino del Milan, è rimasto in panchina per tutta la durata dell'incontro Bruges-Gent, valevole per la Supercoppa belga e terminato sul punteggio di 1-0. Una scelta che rivela come il talento classe 2001, che alla fine del match ha salutato i propri tifosi, sia ormai in uscita dal Bruges, club nel quale si è messo in luce nelle ultime tre stagioni. Ad attenderlo il Diavolo, pronto a sferrare già nelle prossime ore l'affondo decisivo per aggiudicarsene le prestazioni.

Milan, quando è attesa la firma di De Ketelaere

Il Milan, già nella giornata odierna, lunedì 18 luglio, riprenderà i contatti con il Bruges per arrivare alla fumata bianca della trattativa. I rossoneri sarebbero pronti ad aumentare la propria offerta da 30 milioni di euro complessivi a 35, così come richiesto dai belgi. In particolare, ad essere incrementata sarebbe la parte relativa ai bonus, con il Bruges pronto a dare il via libera all'affare. De Ketelaere, da parte sua, non vedrebbe l'ora di approdare alla corte di Stefano Pioli, come dimostra il fatto che il giocatore abbia respinto al mittente l'offerta arrivata nei giorni scorsi dal Leeds.

L'affare potrebbe chiudersi già nelle prossime 24-48 ore, con il giocatore che volerebbe poi subito a Milano per sostenere le visite mediche ed apporre la firma sul contratto. Insomma, salvo improvvisi ostacoli, De Ketelaere, autore complessivamente di diciotto reti nell'ultima stagione tra campionato e coppe e ormai da tempo nel giro della Nazionale maggiore belga, dovrebbe essere un nuovo giocatore del Milan già entro questa settimana.