Calciomercato Milan, i tre colpi a cui lavorano Maldini e Massara

Un mercato fin qui in stand-by, quello del Milan. I rossoneri, eccezion fatta per l'arrivo di Divock Origi, non sono infatti ancora riusciti a chiudere alcun colpo in entrata, risentendo anche del rinnovo arrivato soltanto in extremis di Maldini e Massara. Il Diavolo, per porre riparo a questa fase di stallo, cercherà di dare un'accelerata decisiva già nelle prossime ore, così da mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli quei rinforzi necessari per tentare di difendere quello scudetto conquistato lo scorso marzo. Tre, al momento, sono le piste particolarmente calde.

Milan, i tre obiettivi di mercato

La prima, non è certo una novità, è quella che porta a Charles De Ketelaere, fantasista cercato da tempo dal Diavolo. Il tandem formato da Maldini e Massara è già volato in Belgio alla ricerca di un accordo con il Bruges, club proprietario del suo cartellino. Il Milan è disposto a mettere sul piatto 30 milioni di euro più 5 di bonus, mentre per il giocatore è pronto un quinquennale da due milioni di euro a stagione più premi. Se i belgi dovessero respingere l'offerta, i rossoneri sarebbero pronti a tuffarsi su Hakim Ziyech, in uscita dal Chelsea.

Un rinforzo, il Milan, lo vuole poi in difesa, dove il nome finito sul taccuino della dirigenza è quello di Japhet Tanganga, centrale classe 1999 del Tottenham. Il Diavolo, per lui, lavora sulla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre gli Spurs vorrebbero inserire l'obbligo. Un punto di intesa, tuttavia, potrebbe essere trovato a breve.

Maldini e Massara, infine, stanno continuando a lavorare sotto traccia per Renato Sanches, seguito ormai da mesi dai rossoneri. Sul centrocampista del Lille è forte il pressing anche da parte del Paris Saint-Germain: fattore che rende la trattativa per il portoghese non delle più semplici.