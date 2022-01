Calciomercato Milan, caccia al difensore: tutti i nomi sul taccuino

È caccia aperta al difensore. Il Milan, dopo l'infortunio riportato da Kjaer lo scorso 1 dicembre, con il danese che ha dovuto sottoporsi ad un'artroscopia al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale (per lui stagione finita), si sta muovendo sul mercato per cercare di puntellare la propria retroguardia. Sono diversi i nomi finiti sul taccuino della dirigenza, con il club alla ricerca del profilo giusto con il quale continuare a coltivare speranze scudetto. La prima scelta, come noto, è Sven Botman, olandese attualmente in forza al Lille, con la trattativa che, però, non pare delle più semplici. Motivo per cui il Diavolo si sta guardando attorno alla ricerca di alternative.

Milan, caccia al difensore: da Diallo a Senesi, tutte le idee

Giocatore che piace molto al Milan è Abdou Diallo, difensore classe 1995 del Paris Saint-Germain. Il senegalese, che può ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro, è valutato dai parigini 25 milioni di euro. Altro nome sul taccuino dei rossoneri è quello di Loic Badé, centrale classe 2000 del Rennes che potrebbe arrivare a Milano con la formula del prestito.

L'ultima idea, invece, è quella che porta a Marcos Senesi, giocatore classe 1997 oggi in forza agli olandesi del Feyenoord. L'argentino era già stato seguito dai rossoneri prima dell'arrivo di Tomori e viene considerato dal club un profilo di sicuro affidamento. Più difficile invece arrivare al difensore del Torino Gleison Bremer, che i granata, al momento, paiono non avere alcuna intenzione di cedere. Nella lista di Maldini e Massara, infine, anche Nsoki del Bruges, Umtiti del Barcellona e Szlai del Fenerbahce.