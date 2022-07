Calciomercato Milan, il punto sulla difesa tra arrivi e partenze

Non solo centrocampo e attacco, reparti nei quali i nomi caldi sono quelli di Renato Sanches e Charles De Ketelaere. Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, vuole operare in entrata anche in difesa, così da offrire al tecnico Stefano Pioli qualche soluzione in più. Anche perché con la partenza di Alessio Romagnoli, passato alla Lazio, si è liberato uno slot che il Diavolo intende colmare il prima possibile.

Milan, i movimenti in difesa

L'obiettivo numero uno di Paolo Maldini e Ricky Massara è Japhet Tanganga, difensore classe 1999 attualmente in forza al Tottenham. L'inglese non rientra più nei piani del tecnico Antonio Conte, che ha dato il via libera alla sua cessione. Il Milan, per aggiudicarsene le prestazioni, sta lavorando alla formula del prestito con diritto di riscatto, con gli Spurs, però, che vorrebbero l'inserimento dell'obbligo. L'alternativa a Tanganga risponde al nome di Abdou Diallo, giocatore del Paris Saint-Germain cercato già lo scorso inverno dal Diavolo. Il senegalese è ormai ai margini dei parigini, tanto da non essere partito con la squadra per la tournée in Giappone. Anche in questo caso i rossoneri vorrebbero percorrere la pista del prestito, ma devono fare i conti con la concorrenza del Napoli, alla ricerca di rinforzi nel reparto arretrato.

Eventuali mosse in entrata potrebbero mettere sul piede di partenza Matteo Gabbia, che ha trovato poco spazio con i rossoneri in queste stagioni. Il difensore avrebbe infatti manifestato il desiderio di andare a giocare con continuità e la società, in caso di chiusura per almeno uno tra Tanganga e Diallo, sarebbe pronta ad accontentarlo.