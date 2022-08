Calciomercato Milan, non solo Diallo: gli altri nomi per la difesa

Un difensore ed un centrocampista. Stefano Pioli, nell'illustrare cosa manca ancora al suo Milan, è stato chiaro. I rossoneri, dopo quello di Charles De Ketelaere, fantasista classe 2001 prelevato dal Bruges per una cifra di 32 milioni di euro più bonus ed una percentuale sull'eventuale futura rivendita, hanno infatti bisogno di due colpi in entrata per completare la propria rosa. In mezzo al campo, con l'obiettivo Renato Sanches, passato al Paris Saint-Germain, sfumato, i nomi caldi sono quelli di Pape Matar Sarr e Davide Frattesi, mentre in difesa, oltre ad Abdou Diallo, il Diavolo segue con attenzione altri due profili.

Milan, le idee per la difesa

Il Milan, nelle ultime ore, avrebbe concentrato le proprie attenzioni su Evan N'Dicka, giocatore classe 1999 attualmente in forza all'Eintracht Francoforte. Paolo Maldini avrebbe già avuto un contatto in videochiamata con il club tedesco, che però, per lasciar partire il difensore, capace di giocare sia da centrale che da esterno sinistro, chiederebbe almeno 20 milioni di euro. Il Diavolo, per adesso, avrebbe preso tempo, valutando se presentare o meno un'offerta ufficiale nei prossimi giorni.

Altro nome seguito dai rossoneri è quello di Japhet Tanganga, giocatore classe 1999 del Tottenham. Il Milan, per l'inglese, sarebbe pronto ad offrire un prestito con diritto di riscatto, mentre gli Spurs chiederebbero l'inserimento dell'obbligo a 20 milioni di euro. Soluzione che non convince però il Diavolo.

Il primo obiettivo, in ogni caso, rimane Diallo, che piace alla dirigenza soprattutto per la sua duttilità tattica (il francese può giocare senza sostanziali differenze sia al centro che a sinistra). La trattativa, al momento, rimane tuttavia in salita: anche in questo caso il Psg, club di appartenenza, vorrebbero inserire l'obbligo di riscatto nel prestito, mentre il Milan non pare intenzionato ad andare oltre il diritto. Una situazione, quindi, di stasi.