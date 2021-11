Calciomercato Milan, la difesa preoccupa: i possibili rinforzi

Momento difficile per il Milan, reduce in campionato dalle sconfitte con Fiorentina e Sassuolo che hanno fatto scappare via al comando solitario della classifica il Napoli, attualmente avanti di tre lunghezze rispetto ai rossoneri. A preoccupare il tecnico Stefano Pioli è soprattutto lo scarso rendimento difensivo della sua squadra, che nelle ultime due gare ha subito ben sette reti e che, negli ultimi due mesi, ha mantenuto inviolata la propria porta soltanto una volta in Serie A. Una situazione che ha aperto alcuni punti interrogativi nella dirigenza del Diavolo, che, malgrado le dichiarazioni di smentita, potrebbe decidere di intervenire sul mercato già a gennaio. L'obiettivo del club, infatti, sarebbe quello di provare a giocarsi tutte le carte per tentare di arrivare alla conquista dello scudetto.

Calciomercato Milan, occhi sulla difesa: i possibili rinforzi

Il primo nome sul taccuino della dirigenza rossonera sarebbe quello di Gleison Bremer, difensore classe 1997 attualmente in forza al Torino. Il brasiliano, sul quale si registra l'interessamento anche dell'Inter, è seguito già da tempo dal Milan, che ne ha potuto constatare il processo di crescita avuto con la maglia dei granata. Le alternative rispondono ai nomi di Loic Badé ed Evan N'Dicka: il primo, francese classe 2000 del Rennes, è monitorato dal Diavolo fin dai tempi del Lens, mentre il secondo, francese di origini camerunensi classe 1999, andrà in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte nel 2023 e potrebbe quindi essere prelevato dai rossoneri ad un prezzo non eccessivamente elevato. Più defilata la pista che porta all'ex romanista Antonio Rudiger: il difensore tedesco, oggi al Chelsea, percepisce infatti un ingaggio attualmente fuori portata per quelli che sono i parametri del Milan.