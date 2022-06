Dybala-Inter in stand-by, ci prova il Milan?

Sembrava tutto fatto per l'arrivo di Paulo Dybala all'Inter, ma la trattativa, negli ultimi giorni, ha subìto un improvviso rallentamento. I nerazzurri, che hanno ormai praticamente chiuso per il ritorno in prestito di Romelu Lukaku alla cifra di otto milioni di euro più due di bonus, hanno infatti deciso di lasciare momentaneamente in stand-by la pista che porta alla Joya a causa di esigenze di bilancio. Prima di chiudere per l'argentino, il club di Steven Zhang vuole infatti operare in uscita, con diversi giocatori, tra cui Milan Skriniar, corteggiato dal Paris Saint-Germain, ed Edin Dzeko, seguito dal Valencia, che avrebbero la valigia in mano.

Una situazione monitorata con interesse dal Milan, laureatosi campione d'Italia nel corso dell'ultima stagione al termine di un'incredibile cavalcata. I rossoneri sono infatti grandi estimatori di Dybala, ma non possono al momento permettersi l'alto ingaggio richiesto dalla Joya. Il Diavolo, tuttavia, spera che con il passare del tempo, e la mancanza di alternative di suo gradimento, l'attaccante possa abbassare le sue pretese, così da fare un tentativo. Una pista percorribile però solamente a partire dal mese di luglio, sempre che Dybala non raggiunga prima l'accordo con l'Inter o qualche altro club.

Quella di Dybala al Milan, quindi, è al momento soltanto una suggestione, che potrebbe però farsi concreta in caso di assenza di sviluppi nei prossimi giorni. Un regalo che il tecnico Stefano Pioli, di certo, non disdegnerebbe.