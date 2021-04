Milan, caccia all'erede di Ibrahimovic: i profili seguiti

Pensa già al futuro il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, impegnati a difendere un piazzamento Champions in questo finale di stagione, con l'obiettivo scudetto invece naufragato con l'allungo dell'Inter nelle ultime settimane, stanno sondando il mercato in vista della sessione estiva per rinforzare ulteriormente la propria rosa. La dirigenza, in particolare, sarebbe a caccia di un vice Ibrahimovic, con lo svedese che, salvo sorprese, dovrebbe infatti prolungare il proprio contratto con il club. Il profilo cercato dal Milan sarebbe quello di un attaccante di prospettiva, capace di crescere all'ombra di Zlatan per poi ereditarne il posto da titolare tra due stagioni.

Milan, occhi su Vlahovic e Daka

Il primo nome sul taccuino del club è quello di Dusan Vlahovic, attualmente in forza alla Fiorentina. Il serbo classe 2000, nel corso di questi mesi, ha avuto una crescita esponenziale, andando a segno già ben 15 volte fin qui in campionato. I viola, per lasciarlo partire, chiedono però al momento 60 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dai rossoneri. L'alternativa a Vlahovic è Patson Daka, attaccante classe 1998 del Salisburgo. Il giocatore zambiano, che fin qui ha realizzato 33 gol in 30 presenze in stagione, è finito sul taccuino di numerosi club inglesi, come Liverpool, Manchester United, Arsenal ed Everton. Il Milan, in caso di affondo sul calciatore, si troverebbe quindi costretto a fare i conti con una fitta ed agguerrita concorrenza.