Calciomercato Milan, in arrivo il doppio colpo

Entra nel vivo il mercato del Milan. I rossoneri, che nella prossima stagione saranno guidati in panchina da Paulo Fonseca, sono infatti vicini a chiudere per altri due colpi in entrata dopo l'acquisto di Alvaro Morata. Il primo rinforzo sarà a centrocampo, dove il Diavolo è ormai ad un passo dal chiudere per Youssouf Fofana, mentre il secondo in difesa, reparto che sarà puntellato dall'innesto di Strahinja Pavlovic.

Per Fofana il Milan, grazie all'arrivo in sede di Gerry Cardinale, ha dato una decisa accelerata nelle ultime ore raggiungendo l'accordo con il Monaco su una base di 14 milioni di euro. Da limare rimarrebbero soltanto gli ultimi dettagli relativi ai bonus. Il francese classe 1999, pronto a sottoscrivere un contratto quadriennale, potrebbe firmare già in settimana, così da mettersi poi a disposizione di Fonseca nei primi giorni di agosto. Un innesto fortemente voluto dal tecnico e che garantirà al centrocampo rossonero fisicità ed equilibrio.

Anche per Pavlovic, centrale alto ben 194 centimetri, è ormai vicina l'intesa con il Salisburgo: il Milan offre 18 milioni, mentre gli austriaci ne chiedono una ventina. Probabile, quindi, che a breve possa essere trovato il punto d'incontro, anche perché il giocatore ha già espresso chiaramente la sua volontà di indossare la maglia rossonera nella prossima stagione. In caso di arrivo di Pavlovic, il Diavolo potrebbe lasciar partire Malick Thiaw, corteggiato dagli inglesi del Newcastle.