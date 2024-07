Calciomercato Milan, non solo Morata: l'altro obiettivo per l'attacco

Non solo Alvaro Morata. Il Milan, che è ad un passo dal chiudere per l'arrivo dell'attaccante spagnolo, appena laureatosi campione d'Europa con la sua Nazionale, andrà alla ricerca di un altro rinforzo nel reparto offensivo. L'idea della dirigenza, infatti, è quella di mettere a disposizione del nuovo tecnico Paulo Fonseca più alternative, così da poter gestire al meglio i diversi impegni da cui è atteso il Diavolo nella prossima stagione.

Un profilo che piace molto ai rossoneri è quello di Niclas Fullkrug, autore nella scorsa Bundesliga di dodici reti con la maglia del Borussia Dortmund, club nel quale è approdato nell'estate del 2023 dopo l'esperienza al Werder Brema. Il centravanti tedesco è stato tra i protagonisti anche dell'ultimo campionato europeo realizzando due reti (contro Scozia e Svizzera) nella fase a gironi. Fullkrug, classico uomo d'area di rigore, ha caratteristiche diverse rispetto a Morata e ciò permetterebbe a Fonseca di utilizzarlo all'occorrenza anche a fianco dello stesso spagnolo.

Sullo sfondo, poi, rimane anche il nome di Tammy Abraham, reduce da una stagione in cui, complice la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro riportata nel giugno 2023, ha trovato pochissimo spazio rientrando in campo soltanto lo scorso 6 aprile. L'inglese è in uscita dalla Roma e potrebbe essere prelevato dai rossoneri come centravanti "di scorta". Altro profilo attenzionato è quello di Jhon Duran, attaccante colombiano classe 2003 dell'Aston Villa valutato dagli inglesi attorno ai 20 milioni di euro.