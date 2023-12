Calciomercato Milan, quanti acquisti faranno i rossoneri a gennaio

La prima parte di stagione, per il Milan, non è stata all'altezza delle aspettative iniziali. I rossoneri, dopo soltanto quattordici giornate di campionato, si trovano già a -6 dalla vetta della classifica, attualmente occupata dall'Inter, mentre in Champions League avranno bisogno di un incastro di risultati favorevoli nell'ultima gara della fase a gironi per evitare una prematura eliminazione. Un cammino che, soprattutto in virtù degli investimenti operati in estate, non soddisfa ovviamente il club, pronto a gennaio ad intervenire nuovamente sul mercato per cercare di rinforzare l'organico a disposizione di Stefano Pioli.

Gli obiettivi di mercato

Un innesto, il Milan, cercherà sicuramente di farlo in attacco. Alle spalle di Olivier Giroud, fino a questo momento, c'è stato infatti il vuoto. Luka Jovic, arrivato in estate dalla Fiorentina, ha segnato appena una rete (quella contro il Frosinone nell'ultima partita di campionato) e non ha dato ad oggi le opportune garanzie. I nomi finiti sul taccuino della dirigenza sono diversi, come ad esempio quelli di Akor Adams, Jonathan David e Serhou Guirassy.

Altro innesto il Diavolo cercherà di farlo sulla corsia sinistra difensiva, dove al momento manca un vice Theo Hernandez. In questo caso la scelta del Milan potrebbe ricadere su un profilo giovane e futuribile che non richieda un esborso economico immediato elevato. Ed un'altra operazione i rossoneri potrebbero chiuderla anche nel cuore della retroguardia: l'emergenza delle ultime settimane, con le assenze in contemporanea dei vari Thiaw, Kalulu, Kjaer e Pellegrino, avrebbe infatti convinto la dirigenza a muoversi in questa direzione. L'ultimo nome finito nel mirino è quello di Jakub Kiwior, centrale dell'Arsenal con un passato allo Spezia. Un'operazione tuttavia non semplice, dato il notevole investimento (25 milioni di euro) operato dai Gunners appena un anno fa per acquistarlo dai liguri.