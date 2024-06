Calciomercato Milan, il nuovo obiettivo per il centrocampo

Non solo un attaccante che possa raccogliere l'eredità di Olivier Giroud, passato in MLS al Los Angeles Fc, ma anche un centrocampista in grado di far compiere alla linea mediana un salto di qualità. Queste le priorità di mercato del Milan, che, nella prossima stagione, sarà guidato in panchina da Paulo Fonseca, subentrato a Stefano Pioli. I rossoneri, sotto le richieste del nuovo tecnico, sono infatti alla ricerca di un giocatore che possa dare nuova linfa alla zona nevralgica del campo, garantendo allo stesso tempo qualità e quantità. E nel mirino, in particolare, sarebbe finito soprattutto un nome.

Milan, occhi su Hojbjerg

Il Milan, in questi giorni, ha sondato il terreno per Pierre-Emile Hojbjerg, attualmente impegnato ad Euro 2024 con la sua Danimarca. Il centrocampista, tra i migliori in campo nel corso della sfida contro l'Inghilterra, milita attualmente al Tottenham, ma vorrebbe trasferirsi in una squadra che nella prossima stagione sarà impegnata in Champions (gli Spurs, chiudendo la Premier League al quinto posto, disputeranno invece l'Europa League). Da qui l'idea del Milan, che deve però fronteggiare la concorrenza, tra le altre, della Juventus. Per aggiudicarsi il cartellino del danese, che nel corso della sua carriera ha indossato anche le maglie di Bayern Monaco, Augusta, Schalke 04 e Southampton, servirà una cifra attorno ai 20 milioni di euro.

L'alternativa risponde al nome di Youssouf Fofana, francese classe 1999 che lascerà il Monaco. Anche in questo caso, tuttavia, la concorrenza non manca, a partire da quella, particolarmente insidiosa, del Paris Saint-Germain. Una strada quindi di difficile percorrenza, considerata anche la richiesta di 30 milioni del club francese. In uscita, invece, rimane Ismael Bennacer, che potrebbe essere il sacrificato in caso di nuovi innesti.