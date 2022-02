Calciomercato Milan, Kessie verso l'addio: i possibili sostituti dell'ivoriano

Sarà con ogni probabilità lontano dal Milan il futuro di Franck Kessie. Il centrocampista, fischiato dalla tifoseria durante la gara contro la Sampdoria, poi vinta per 1-0 dai rossoneri, andrà in scadenza di contratto al termine della stagione ed al momento non ha raggiunto l'accordo per il rinnovo con la società. Accordo che verosimilmente non arriverà neanche nelle prossime settimane, viste le alte richieste economiche dell'ivoriano, che per restare alla corte di Stefano Pioli chiederebbe otto milioni netti più bonus a stagione. Una cifra ritenuta eccessiva dal Diavolo, che, per questo motivo, si è già messo in moto sul mercato alla ricerca di un sostituto dell'ex Atalanta.

Milan, i possibili sostituti di Kessie

Il Milan, in vista della prossima stagione, si è già assicurato le prestazioni di Yacine Adli, centrocampista classe 2000 rimasto in prestito fino al termine del torneo al Bordeaux. Quello del francese, tuttavia, non sarà l'unico innesto nel reparto, con i rossoneri che piazzeranno almeno un altro colpo. La prima scelta, non è ormai più un mistero, è Renato Sanches, tornato protagonista con la maglia del Lilla dopo alcune stagioni difficili. Il portoghese, per caratteristiche, sarebbe il sostituto ideale di Kessie, conciliando le doti atletiche e fisiche con quelle tecniche.

C'è però anche un'altra idea che sarebbe nata negli ultimi giorni: il Milan avrebbe infatti concentrato le proprie attenzioni su Jordan Veretout, centrocampista della Roma che sta faticando a trovare spazio sotto la gestione di José Mourinho. Il Diavolo aveva manifestato interesse per il giocatore già due anni e mezzo fa, quando ancora si trovava alla Fiorentina, ma allora le elevate richieste economiche dei viola fecero fare un passo indietro ai rossoneri. Adesso il francese, entrato nel giro della propria Nazionale, potrebbe essere prelevato ad una cifra più accessibile, visto che Mourinho non pare proprio aver intenzione di puntare su di lui. Ed il Milan, una volta certificato l'addio di Kessie, potrebbe affondare il colpo.