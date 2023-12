Calciomercato Milan, non solo Kiwior: l'altra idea per la difesa

Una difesa in perenne emergenza, quella con cui ha dovuto fare i conti Stefano Pioli nelle ultime settimane. I gravi infortuni di Kalulu e Thiaw, uniti allo stop che ha costretto ai box nelle ultime settimane Pellegrino e alle condizioni non ottimali di Kjaer, ha costretto il tecnico del Milan a soluzioni di emergenza, adattando Theo Hernandez come centrale e lanciando in prima squadra il giovane Simic, subito in gol contro il Monza. Per arrivare fino in fondo alla stagione con qualche alternativa in più, i rossoneri interverranno nel mercato invernale alla ricerca di almeno un rinforzo nel reparto.

I nomi per la difesa

Il primo nome finito sul taccuino della dirigenza, come già anticipato nelle scorse settimane, è quello di Jakub Kiwior, polacco classe 2000 con alle spalle già un'esperienza nel nostro campionato con la maglia dello Spezia. Il giocatore, lo scorso gennaio, è stato acquistato per 25 milioni di euro più bonus dall'Arsenal, dove sta però faticando a trovare spazio con continuità. Ed i Gunners, quindi, potrebbero farlo partire già a gennaio, di fronte ovviamente ad una buona offerta che eviti di mettere a bilancio una minusvalenza.

L'alternativa, invece, risponde al nome di Clement Lenglet, francese classe 1995 in forza all'Aston Villa e di proprietà del Barcellona. Il giocatore, nella passata stagione al Tottenham, potrebbe arrivare anche con la formula del prestito. Su di lui, tuttavia, pare aver messo gli occhi anche il Napoli, alla ricerca di rinforzi nel mercato invernale dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative.