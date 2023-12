Milan, emergenza difesa: l'ultima idea in vista del calciomercato

Una situazione di vera e propria emergenza, quella che sta vivendo il Milan nel reparto difensivo. In occasione della gara contro il Frosinone, poi vinta dai rossoneri per 3-1 grazie alle reti di Jovic, Pulisic e Tomori, il Diavolo ha infatti dovuto fare i conti con le assenze di Pierre Kalulu, Malick Thiaw, Marco Pellegrino e Simon Kjaer. Uno scenario che ha costretto il tecnico Stefano Pioli ad adattare nel ruolo di centrale Theo Hernandez, con l'inserimento di Florenzi a sinistra, e che preoccupa anche in ottica futura. E non a caso il club, in vista della prossima sessione invernale di calciomercato, starebbe pensando di chiudere almeno un'operazione in entrata nel reparto.

Calciomercato, il Milan mette nel mirino Kiwior

L'ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza è quello di Jakub Kiwior, polacco classe 2000 con alle spalle già un'esperienza nel nostro campionato con la maglia dello Spezia. Il giocatore, lo scorso gennaio, è stato acquistato per 25 milioni di euro più bonus dall'Arsenal, dove sta però faticando a trovare spazio con continuità. Ed è per questo motivo che i Gunners, di fronte ad una buona offerta, sarebbero disposti a cederlo già nella finestra di mercato ormai alle porte. Gli inglesi, in particolare, starebbero pensando ad una cessione a titolo definitivo che non crei una minusvalenza rispetto ai 25 milioni di euro spesi appena un anno fa. Il Milan, tuttavia, vorrebbe cercare di chiudere l'affare con la formula del prestito con diritto di riscatto, così da non dover procedere subito con un esborso economico di considerevole entità.