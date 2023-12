Calciomercato Milan, non solo entrate: possibile un addio a centrocampo

Una sessione invernale di mercato che, per il Milan, si preannuncia particolarmente calda. I rossoneri, al momento terzi in classifica in campionato a -11 dall'Inter capolista e già eliminati in Champions League, avranno infatti bisogno di rinforzi per sopperire alle difficoltà emerse in questa prima parte di stagione. Il Diavolo, in particolare, opererà in entrata in difesa, reparto numericamente ridotto all'osso dopo gli infortuni di Kalulu, Thiaw e Tomori, e in attacco, zona di campo in cui il solo Giroud non può certo bastare. Alcuni movimenti, tuttavia, sono attesi anche in uscita e in particolare a centrocampo, dove potrebbe essere portata a termine una cessione a sorpresa.

Milan, Krunic in uscita

Sul piede di partenza, infatti, potrebbe esserci Rade Krunic, che aveva iniziato la stagione da titolarissimo. Nelle ultime uscite, tuttavia, il bosniaco sembra aver perso terreno nelle gerarchie del tecnico Stefano Pioli, che lo ha rilegato più volte in panchina. L'ex Empoli, malgrado l'infortunio di Pobega e la partenza di Bennacer per la Coppa d'Africa, potrebbe quindi gare le valigie a gennaio. Per dare il via libera alla sua cessione, il Milan chiede almeno quattro milioni di euro ed un tentativo potrebbe essere effettuato dal Fenerbahce, che già in estate aveva cercato il giocatore.