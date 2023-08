Calciomercato Milan, Krunic in Turchia? Il possibile sostituto

Tra le protagoniste del mercato estivo c'è, senza ombra di dubbio, il Milan. I rossoneri, con quello di Yunus Musah, piazzeranno il colpo numero otto in entrata, a testimonianza del desiderio del club di cercare di cambiare rotta dopo il rendimento non certo esaltante offerto nell'ultimo campionato. In mezzo a tanti arrivi, tuttavia, non mancano anche le uscite: dopo Tonali e Rebic, passati rispettivamente a Newcastle e Besiktas, potrebbe infatti lasciare il Diavolo anche Rade Krunic. Sul bosniaco, profondamente rivalutato dal tecnico Stefano Pioli con il passaggio al 4-3-3, ha infatti messo gli occhi il Fenerbahce, pronto a presentare la prima offerta ufficiale per l'acquisto del giocatore, valutato attorno ai 15-20 milioni di euro dal Milan.

Il sostituto

In caso di partenza di Krunic, giocatore che i rossoneri sarebbero anche disposti a sacrificare, il Diavolo dovrebbe muoversi sul mercato alla ricerca di un suo sostituto. Il profilo finito nel mirino della dirigenza, da quanto trapela, sarebbe quello di Teun Koopmeiners, perno del centrocampo dell'Atalanta, formazione con la quale, nel corso dell'ultima stagione, ha realizzato ben dieci reti in 35 presenze totali. Per arrivare all'olandese, tuttavia, servirebbe una cifra maggiore a quella ricavata dalla cessione di Krunic: per questo il Milan sta cercando una nuova sistemazione anche per Charles De Ketelaere, una delle delusioni maggiori della scorsa annata. L'ex Bruges, valutato dai rossoneri 28 milioni di euro, ha estimatori in Francia, Inghilterra e Olanda.