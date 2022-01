Calciomercato Milan, tentazione Kulusevski: colpo a sorpresa del Diavolo?

Non solo Marko Lazetic. Il Milan, in questi ultimi giorni della sessione invernale di mercato, cercherà di piazzare un altro paio di colpi per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli. I rossoneri, impegnati nella corsa scudetto (il Diavolo insegue a quattro punti di distanza l'Inter capolista), vogliono mettere mano non solo al reparto difensivo, dove rimane ancora da colmare il vuoto lasciato dall'infortunio di Simon Kjaer, ma anche a quello offensivo, con giocatori capaci di creare superiorità numerica nella metà campo avversaria. E nelle ultime ore, in questa direzione, è spuntato un nome a sorpresa.

Milan, idea Kulusevski

Al Milan potrebbe infatti arrivare Dejan Kulusevski, in uscita dalla Juventus. Lo svedese, nella prima parte di questa stagione, ha trovato poco spazio con i bianconeri e l'arrivo di Dusan Vlahovic, che firmerà nei prossimi giorni con la Vecchia Signora, chiude ulteriormente le porte all'ex Parma. La Juventus vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo, ma al momento non sarebbe ancora giunta alcuna offerta ritenuta appetibile. Ecco così che per "Kulu" si aprirebbero le porte del prestito, con la dirigenza torinese che, tramite intermediari, lo avrebbe proposto proprio al Milan.

Per i rossoneri, che in quella zona di campo dovrebbero lasciar partire Castillejo, cercato dal Valencia, potrebbe trattarsi di un'occasione da non perdere: Kulusevski, malgrado la giovane età (classe 2000), ha già dimostrato di possedere doti tecniche fuori dal comune durante la sua esperienza a Parma e approderebbe al Diavolo affamato di riscatto dopo la scarsa considerazione mostratagli dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri.