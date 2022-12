Calciomercato Milan, Grealish per Leao? L'idea del Manchester City

Tutti su Rafael Leao. Il giocatore del Milan, grazie alle prestazioni offerte nell'ultimo anno e mezzo, è finito sul taccuino delle big europee, pronte ad approfittare della situazione di impasse nella trattativa per il rinnovo di contratto che lo lega al Diavolo, attualmente in scadenza nel 2024. Su di lui, in particolare, avrebbe messo gli occhi il Manchester City di Pep Guardiola, pronto ad imbastire una trattativa con i rossoneri per cercare di accapparrarsi le prestazioni dell'ex Lilla.

Manchester City, Grealish per arrivare a Leao

Secondo quanto riporta il Sun, il City, per abbassare l'onere economico dell'operazione, sarebbe disposto ad inserire nella trattativa il cartellino di Jack Grealish, arrivato ai Citizens nell'estate 2021 dall'Aston Villa per la cifra record di 117 milioni di euro. L'inglese, fin qui, non ha offerto un rendimento particolarmente esaltante alla corte di Pep Guardiola, soprattutto in questo primo segmento dell'attuale stagione, durante il quale ha segnato appena una rete in diciassette presenze complessive tra campionato e coppe. Grealish, quindi, viene ritenuto sacrificabile dal Manchester City, a maggior ragione per arrivare ad un profilo come quello di Leao, che, ad appena 23 anni, ha saputo conquistarsi un ruolo di primo piano a livello internazionale.

Il portoghese, al Milan dal 2019, è stato uno dei maggiori protagonisti della cavalcata trionfale dello scorso anno del Diavolo, terminata con la conquista dello scudetto. In questa prima parte di stagione, invece, Leao ha già segnato sette reti (sei in campionato ed una in Champions League) in venti presenze complessive. Per lui anche due gol ai recenti Mondiali in Qatar contro Ghana e Svizzera, malgrado il commissario tecnico Fernando Santos, la cui avventura sulla panchina lusitana si è chiusa al termine del torneo, gli abbia concesso poco spazio, inserendolo sempre a partita in corso.