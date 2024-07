Calciomercato Milan, i primi tre obiettivi

La sessione estiva di calciomercato, adesso, è ufficialmente iniziata. E tra le squadre più attive, verosimilmente, ci sarà il Milan, reduce da una stagione al di sotto delle aspettative. I rossoneri, che saranno guidati in panchina da Paulo Fonseca, subentrato a Stefano Pioli, vogliono rinforzare il proprio organico e, di conseguenza, si renderanno protagonisti di diversi movimenti in entrata. Le priorità, in questo momento, sembrano essenzialmente tre: un terzino, un centrocampista e un attaccante.

Per quanto riguarda il discorso relativo alle corsie esterne, il nome finito da qualche settimana sul taccuino della dirigenza è quello di Emerson Royal, attualmente in forza al Tottenham, club nel quale è approdato nell'agosto 2021 dopo una breve parentesi al Barcellona. Il brasiliano classe 1999, per caratteristiche, sarebbe il profilo perfetto per Fonseca, garantendo quel dinamismo e quella spinta che il nuovo tecnico rossonero pretende da un giocatore che occupa quella zona di campo. Il Milan, per arrivare al giocatore, è disposto a mettere sul piatto una cifra non superiore ai 18 milioni di euro.

In mediana piace, e non poco, Youssouf Fofana, oggi al Monaco. Per arrivare al francese i rossoneri sarebbero pronti ad offrire 25 milioni di euro, cifra che, almeno in parte, potrebbe essere ricavata dalla partenza di Ismael Bennacer, per il quale non mancano le sirene arabe. Per quanto riguarda l'attacco, con la pista Joshua Zirkzee ancora bloccata, il Milan è infine pronto a tentare l'assalto per Romelu Lukaku, rientrato al Chelsea dopo la stagione in prestito alla Roma. Il belga non fa parte del progetto dei Blues e tornerebbe volentieri in Italia: la trattativa, però, non sarà semplice, dato che gli inglesi vorrebbero cedere il giocatore a titolo definitivo e non in prestito come proposto dal Diavolo.