Milan, come cambia il mercato dopo gli addii di Maldini e Massara

Via Maldini e Massara. Questa, a sorpresa, la mossa decisa da Gerry Cardinale per dare vita ad un nuovo corso in casa rossonera dopo la deludente stagione appena terminata. Il proprietario del club, deluso dagli scarsi risultati ottenuti (in campionato il quarto posto è arrivato soltanto grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze), ha deciso di operare una vera e propria rivoluzione in seno alla società, allontanando coloro che, in questi anni, avevano gestito il mercato del Milan. E proprio la rottura con gli ormai ex dt e ds del Diavolo, i quali, nelle scorse settimane, avevano iniziato a lavorare in vista della prossima stagione, cambierà inevitabilmente i piani in sede di trattative dei rossoneri.

Maldini e Massara, nei giorni scorsi, avevano allacciato stretti contatti con Daichi Kamada, trequartista che lascerà a parametro zero l'Eintracht Francoforte. Un profilo che al duo piaceva tantissimo ma che adesso, considerata la nuova situazione, rimarrà almeno per il momento in stand-by. Brusca frenata anche per quanto riguarda Ruben Loftus-Cheek: nella giornata di ieri, lunedì 5 giugno, era previsto un incontro con l'entourage del centrocampista del Chelsea, ovviamente poi saltato.

Per quanto riguarda l'attacco, il nome in cima al taccuino di Maldini e Massara era quello di Lois Openda, attaccante classe 2000 attualmente in forza al Lens. Ancora da capire se il belga potrà sbarcare a Milano malgrado la rivoluzione societaria in corso. Difficile, invece, che possano arrivare Marko Arnautovic e Domenico Berardi: il "nuovo" Milan, infatti, pare intenzionato a puntare su Marcus Thuram e Reiss Nelson, in uscita a parametro zero rispettivamente da Borussia Monchengladbach e Arsenal.