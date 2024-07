Calciomercato Milan, tutto su Morata: quando può arrivare la firma

Che il Milan sia alla ricerca di un attaccante che possa raccogliere l'eredità di Olivier Giroud, pronto ad intraprendere l'avventura in MLS, è ormai cosa nota da tempo. I rossoneri, da settimane, stanno infatti scandagliando il mercato alla ricerca del profilo giusto, con numerosi giocatori analizzati dalla dirigenza: il sogno iniziale rispondeva al nome di Joshua Zirkzee, con la trattativa che non è però mai riuscita a decollare, mentre successivamente è rimbalzata la suggestione Romelu Lukaku, tornato al Chelsea dopo la fine del prestito alla Roma. A spuntarla, tuttavia, potrebbe un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano: Alvaro Morata.

Lo spagnolo, attualmente impegnato ad Euro 2024 con la propria Nazionale, con cui il 14 luglio scenderà in campo nella finalissima di Berlino, ha infatti ormai deciso di lasciare l'Atletico Madrid, formazione nella quale ha militato nelle ultime due stagioni segnando complessivamente 36 reti in 94 presenze. Alla sua porta era tornata a bussare la Juventus, club con il quale Morata ha già avuto due esperienze prima dal 2014 al 2016 e poi dal 2020 al 2022, ma nelle ultime ore il Milan avrebbe compiuto il sorpasso decisivo. Ad accelerare l'operazione Zlatan Ibrahimovic, che ha contattato lo spagnolo spiegandogli come sia ritenuto dalla dirigenza il profilo giusto per l'attacco rossonero non soltanto per le sue qualità tecnico-tattiche, ma anche umane. Parole che hanno fatto breccia nel cuore di Morata, alla ricerca di una squadra in cui possa sentirsi realmente protagonista.

Il Milan, per convincerlo, gli avrebbe inoltre proposto un triennale da quattro milioni di euro netti a stagione più bonus, mentre il madrileno preferirebbe un quadriennale ad una cifra attorno ai cinque milioni. La sensazione, tuttavia, è che possa essere presto trovato un punto d'incontro, tanto che Morata potrebbe diventare un nuovo giocatore del Diavolo già nella prossima settimana.