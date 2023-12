Calciomercato Milan, l'ultimo nome per la difesa

L'emergenza in difesa, per il Milan, non accenna a placarsi, anzi. Nel corso della sfida sul campo della Salernitana, terminata sul punteggio di 2-2, i rossoneri hanno infatti perso anche Fikayo Tomori, costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema muscolare. L'inglese, nelle prossime ore, si sottoporrà agli esami strumentali del caso per valutare l'entità dell'infortunio, con il Diavolo che rischia di fare seriamente a meno del giocatore per il prossimo impegno contro il Sassuolo. Un'assenza che, se confermata, andrebbe ad aggiungersi a quelle di Kalulu, Thiaw e Pellegrino. Una situazione non semplice da gestire per il tecnico Stefano Pioli, che spera di poter contare su qualche rinforzo a partire da gennaio.

Il nome nuovo

Il Milan, verosimilmente, opererà in entrata nel reparto difensivo durante la sessione invernale di calciomercato. I rossoneri, nei giorni scorsi, hanno sondato il terreno per Jakub Kiwior, polacco classe 2000 dell'Arsenal con alle spalle già un'esperienza nel nostro campionato con la maglia dello Spezia, e Clement Lenglet, francese classe 1995 in forza all'Aston Villa e di proprietà del Barcellona. Il Diavolo, nelle ultime ore, starebbe però valutando soprattutto il profilo di Nordi Mukiele, attualmente in forza al Paris Saint-Germain.

Difensore francese classe 1997, Mukiele si è trasferito nel luglio 2022 ai parigini, che lo hanno prelevato dal Lipsia per 12 milioni di euro. Il giocatore, in questa prima parte di stagione, ha raccolto fin qui nove presenze tra campionato e Champions League. Dal punto di vista tecnico il francese nasce come terzino destro, ma sa adattarsi bene anche come centrale. Per Pioli, quindi, sarebbe un elemento estremamente duttile, in grado di ricoprire più posizioni in campo.