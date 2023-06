Calciomercato Milan, i nomi per l'attacco

Una vera e propria rivoluzione, quella che opererà in estate il Milan nel reparto offensivo. Lo scarso rendimento offerto nella passata stagione dai veri Rebic, Origi, Messias e Saelemaekers, unito alla partenza di Brahim Diaz, tornato al Real Madrid, e al ritiro di Zlatan Ibrahimovic, costringerà infatti i rossoneri a dare ridisegnare il proprio attacco, dove gli unici punti fermi rimangono Olivier Giroud e Rafael Leao. Il Diavolo, in particolare, si è messo in queste settimane alla ricerca di un centravanti, con diversi nomi finito nel mirino.

I nomi per l'attacco

Il Milan, nei giorni scorsi, ha effettuato un sondaggio per Romelu Lukaku, rientrato al Chelsea dopo il prestito all'Inter. Arrivare al belga, considerata la volontà del giocatore, che vorrebbe fare ritorno ai nerazzurri, rimane però difficile. I rossoneri si sono quindi subito guardati attorno alla ricerca di alternative ed hanno messo nel mirino Gianluca Scamacca ed Alvaro Morata: il primo, reduce da un'annata complicata al West Ham, potrebbe lasciare l'Inghilterra in prestito, mentre il secondo, che nel nostro campionato può vantare una lunga esperienza grazie al passato alla Juventus, potrebbe arrivare anche a titolo definitivo.

Il Milan sta inoltre monitorando le posizioni di Mehdi Taremi, centravanti in forza al Porto, e Jonathan David, attaccante del Lille valutato dai francesi attorno ai 60 milioni di euro. Sullo sfondo, infine, la pista che porta a Mauro Icardi, reduce da una brillante stagione con la maglia del Galatasaray e che, probabilmente, accoglierebbe di buon grado l'idea di fare ritorno in Itala.