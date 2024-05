Calciomercato Milan, i primi tre obiettivi di Fonseca

Manca soltanto l'ufficialità, ma il nuovo allenatore del Milan sarà Paulo Fonseca. Il portoghese è stato infatti il prescelto dal club per sostituire Stefano Pioli, che ha detto addio ai rossoneri dopo quasi cinque anni, durante i quali il tecnico parmigiano ha conquistato anche uno scudetto. A Fonseca, reduce dall'esperienza in Francia al Lilla, spetterà quindi il compito di smaltire la delusione per i deludenti risultati raggiunti dal Diavolo nella stagione appena terminata: malgrado il secondo posto in campionato, il Milan non è stato infatti mai in corsa per lo scudetto e, soprattutto, ha steccato clamorosamente nelle coppe, venendo ben presto eliminato in Champions, Coppa Italia ed Europa League. Un cammino al di sotto delle aspettative della dirigenza.

Milan, i primi obiettivi di mercato

Per cercare di tornare ad essere protagonista, il Milan avrà bisogno di alcuni interventi sul mercato. Un innesto dovuto è quello di un centravanti che vada a sostituire Olivier Giroud, che approderà in Mls. Il primo obiettivo di mercato, condiviso dal club con Fonseca, risponde al nome di Joshua Zirkzee, stella del Bologna capace di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. L'olandese, valutato dai felsinei non meno di 40 milioni di euro, nella stagione appena conclusa ha realizzato dodici reti (undici in campionato ed una in Coppa Italia) mantenendo standard di rendimento costantemente elevati. Sul giocatore, però, è fitta la concorrenza, a partire da quella della Juventus, che vorrebbe affiancarlo a Dusan Vlahovic per una coppia d'attacco da sogno.

Fonseca vorrebbe poi un rinforzo in mezzo al campo capace di garantire fisicità e transizioni veloci. Il profilo finito nel mirino, in questo caso, sarebbe quello di Youssouf Fofana, francese classe 1999 del Monaco. Non bassa, tuttavia, la richiesta del club monegasco, che per il suo giocatore, malgrado un contratto in scadenza al termine della prossima stagione, chiederebbe 25 milioni di euro.

Infine, un'esplicita richiesta di Fonseca potrebbe essere quella di Tiago Santos, terzino portoghese che il tecnico ha avuto alle proprie dipendenze al Lilla in questa stagione. Un giocatore giovane (è un classe 2002, ndr), che potrebbe dar vita ad una staffetta con capitan Calabria. L'alternativa, invece, risponde al nome di Emerson Royal, attualmente in forza al Tottenham e con un passato a Betis e Barcellona.