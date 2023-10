Calciomercato Milan, i piani per gennaio: ecco dove interverranno i rossoneri

L'inizio di stagione, per il Milan, è stato caratterizzato da alti e bassi. I rossoneri, in campionato, si trovano al momento al terzo posto della classifica a -3 dall'Inter capolista, mentre non semplice è la situazione in Champions League, dove gli uomini di Stefano Pioli hanno raccolto appena due punti nelle prime tre gare. A rendere ancor più complicato il cammino i numerosi infortuni accusati dal Diavolo in queste settimane, con numerosi giocatori, a turno, costretti a rimanere ai box. Anche per questo il Milan interverrà con decisione sul mercato di gennaio, cercando di rinforzare la rosa con almeno tre elementi.

I piani

Reparto nel quale i rossoneri si muoveranno in entrata è sicuramente l'attacco, dato che ad oggi, alle spalle di Olivier Giroud, c'è il vuoto. Luka Jovic, fin qui, non si è praticamente mai visto, mentre Noah Okafor, pur potendo agire da prima punta, predilige partire più largo. Ecco, quindi, che il Milan cercherà di portare alla corte di Pioli una prima punta che possa far tirare il fiato al centravanti francese. Nome che piace moltissimo è quello di David del Lille.

Manca, poi, un vice Theo Hernandez, con il club che, per questo motivo, potrebbe anticipare l'arrivo di Juan Miranda, inizialmente previsto per giugno. Lo spagnolo andrà in scadenza con il Betis al termine della stagione, ma con un esborso di circa 3-4 milioni di euro potrebbe approdare a Milano già a gennaio.

Il grave infortunio riportato da Kaluku nella sfida contro il Napoli, infine, costringerà il Milan ad inserire un nuovo difensore centrale. Da capire, in questo caso, se i rossoneri andranno alla ricerca di un profilo giovane o di maggior esperienza.