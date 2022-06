Calciomercato Milan, un rinforzo per reparto: i nomi sul taccuino

Difendere quello scudetto riconquistato dopo undici anni e crescere in Europa. Questo il duplice obiettivo del Milan in vista della prossima stagione, con i rossoneri che, smaltita l'euforia per la vittoria dell'ultimo campionato di Serie A, si sono subito tuffati sul mercato alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. Il Diavolo vorrebbe intervenire un po' in tutte le zone del campo, regalando al tecnico Stefano Pioli almeno un innesto per reparto.

Milan, gli obiettivi di mercato

In difesa, non è ormai più certo un mistero, l'obiettivo numero uno è Sven Botman, attualmente in forza al Lille. L'olandese è seguito da tempo dal Milan, che deve però fronteggiare la concorrenza del Newcastle, pronto a presentare un'offerta di 40 milioni di euro per aggiudicarsene le prestazioni. Se il classe 2000 dovesse accettare la destinazione inglese, i rossoneri sarebbero pronti a virare su Pablo Marì, reduce da sei mesi con la maglia dell'Udinese ed il cui cartellino appartiene all'Arsenal.

Per il centrocampo tutto lascia presagire ad un imminente arrivo di Renato Sanches, che andrà ad occupare la casella lasciata vuota dall'addio di Kessie, mentre per la trequarti il nome caldo è quello di Charles De Ketelaer, gioiellino classe 2001 del Bruges per il quale il Diavolo sarebbe pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro. Attenzione però anche a Marco Asensio, nome tornato di moda in queste ultime ore. Lo spagnolo è destinato a lasciare il Real Madrid ed il Milan starebbe facendo più che un pensierino nei suoi confronti.

Per quanto riguarda l'attacco, infine, il Milan già da tempo è sulle tracce di Divock Origi, il cui contratto con il Liverpool è in scadenza. I rossoneri sono pronti ad offrire al belga un triennale.