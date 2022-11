Calciomercato Milan, Origi delude: caccia a un nuovo attaccante

Il mercato estivo, fin qui, non ha portato quasi niente in più al Milan. Tra coloro che maggiormente hanno deluso le aspettative c'è Divock Origi, a lungo ai box a inizio stagione a causa di alcuni problemi fisici ed incapace di incidere una volta tornato a disposizione. L'ex Liverpool, in quattordici presenze complessive tra campionato e Champions League, è riuscito a segnare soltanto una rete, quella del 22 ottobre nella gara vinta per 4-1 contro il Monza. Un rendimento sottotono che starebbe facendo meditare ai rossoneri un nuovo innesto nel reparto offensivo nella sessione invernale di calciomercato.

Milan, occhi su Okafor

Il Milan, in particolare, avrebbe messo gli occhi su Noah Okafor, attaccante classe 2000 attualmente in forza al Salisburgo che disputerà i Mondiali 2022 in Qatar con la maglia della sua Nazionale, la Svizzera. Il giocatore ha favorevolmente impressionato la dirigenza del Diavolo in occasione del doppio confronto di Champions League, con Okafor andato anche a segno nella partita di andata. Sullo svizzero, che avrebbe già deciso di lasciare l'Austria al termine della stagione per approdare in un club più ambizioso, avrebbero però messo gli occhi anche due big della Premier League, Liverpool e Manchester City.

Okafor, la cui valutazione si aggira attorno ai 35/40 milioni di euro, potrebbe costituire la soluzione ideale anche per un post Leao, ma i rossoneri sembrerebbero pronto a fare un tentativo anche in caso di permanenza del portoghese, il cui contratto andrà in scadenza nel 2024.