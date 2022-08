Calciomercato Milan, tutti i nomi per il centrocampo

Mentre il campionato sta ormai già entrando nel vivo, con i rossoneri, vittoriosi all'esordio contro l'Udinese, attesi dalla delicata trasferta sul campo dell'Atalanta, per il Milan è ancora tempo di mercato. Il Diavolo, in questa sessione, fin qui non è infatti ancora riuscito a trovare un sostituto di Franck Kessie, passato a parametro zero al Barcellona. Sfumato Renato Sanches, prelevato dal Paris Saint-Germain, la dirigenza ha messo gli occhi su diversi profili: vediamo la situazione.

Milan, caccia a un centrocampista

L'obiettivo numero uno del Milan per il centrocampo rimane Rapahel Onyedika, 21enne nigeriano in forza al Midtjylland. I danesi, per lasciar partire il giocatore, chiedono dieci milioni di euro, cifra ritenuta però eccessiva dai rossoneri, che non sembrano volersi spingere oltre i 6,5. Ecco, quindi, che il club starebbe valutando due soluzioni alternative. La prima porta a Aster Vranckx, gioiellino classe 2002 del Wolfsburg seguito anche dal Bologna. Il belga, paragonato al connazionale Axel Witsel, si caratterizza per una grande duttilità tattica, adattandosi a giocare sia come mediano di copertura che a supporto degli attaccanti. La seconda, invece, porta a Jean Onana, camerunense classe 2000 del Bordeaux, che, nell'ultima stagione, ha realizzato tre reti in venti presenze. In questo caso il Milan starebbe lavorando per un acquisto a titolo definitivo.

Tutto fermo, invece, in difesa, dove non si sblocca la situazione di Abdou Diallo. La sensazione, è che, alla fine, il Diavolo possa anche rimanere così come nel reparto arretrato, con Gabbia, che sembrava destinato ad abbandonare Milano, che potrebbe rimanere alla corte di Stefano Pioli.