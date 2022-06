Calciomercato Milan, chi sarà il primo acquisto dell'estate

Giornate di continui contatti, con più trattative portate avanti contemporaneamente. Il Milan, dopo aver conquistato il titolo di campione d'Italia nell'ultimo torneo di Serie A, è al lavoro in sede di mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli in vista della prossima stagione. I rossoneri hanno intenzione di operare in entrata in più settori, a partire da quello difensivo, dove è atteso almeno un innesto, per arrivare a quello offensivo, dove il Diavolo potrebbe portare a compimento più di un'operazione.

Milan, Origi il primo colpo di mercato

Il primo colpo di questa sessione estiva di mercato del Milan, salvo sorprese, sarà Divock Origi, attaccante belga classe 1995 svincolato dal Liverpool, Il giocatore, che in passato ha indossato anche le maglie di Lille e Wolfsburg, è infatti atteso già nella serata di oggi, lunedì 27 giugno, a Milano, dove sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto. Per lui, reduce da un problema muscolare che lo ha costretto a saltare la parte finale della stagione, pronto un quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Origi, nelle intenzioni del Diavolo, andrà a contendersi con Olivier Giroud il posto di titolare al centro dell'attacco. Il belga, al Liverpool, ha spesso faticato a trovare un posto da titolare vista la folta (e pesante) concorrenza, ma quando chiamato in causa ha dimostrato di avere qualità e gol nei piedi. Origi, malgrado la stazza fisica (185 centimetri di altezza), è inoltre dotato di rapidità e velocità: caratteristiche che possono costituire un'importante alternativa tecnico-tattica per il tecnico Stefano Pioli, pronto ad accogliere a braccia aperte l'ormai ex Reds.