Calciomercato Milan, il nome nuovo per la difesa

Non solo attacco, dove è ancora caccia ad un erede di Olivier Giroud, e centrocampo. Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, proverà a puntellare anche il reparto difensivo, che, nel corso della passata stagione, ha messo a nudo più di qualche limite. Ed anche il tecnico Paulo Fonseca, subentrato a Stefano Pioli, starebbe premendo in questa direzione cercando di convincere la dirigenza a mettergli a disposizione qualche rinforzo nel più breve tempo possibile.

Il nome che è finito sul taccuino dei rossoneri negli ultimi giorni è quello di Strahinja Pavlovic, reduce dall'esperienza ad Euro 2024 con la propria nazionale. Il serbo milita attualmente in Austria nel Salisburgo, club nel quale è approdato nell'estate 2022 dopo le esperienze con Partizan Belgrado, Monaco, Club Brugge e Basilea. Il difensore, nel corso degli ultimi campionati europei, è stato uno dei pochi giocatori della Serbia ad avere un rendimento sufficiente, mostrando una spiccata personalità oltre a importanti doti fisiche. Il suo cartellino è attualmente valutato attorno ai 20-25 milioni di euro, ma per il Milan potrebbe trattarsi comunque di un ottimo investimento anche in ottica futura data la giovane età di Pavlovic, che ha compiuto 23 anni lo scorso 24 maggio.

Su Pavlovic, che in passato è stato ad un passo dalla Lazio, salvo non superare poi le visite mediche, ci sarebbe però l'interesse anche del Napoli di Antonio Conte, pronto ad attuare una vera e propria rivoluzione sul mercato.