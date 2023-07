Calciomercato Milan, chi sarà il prossimo acquisto dopo Pulisic

Sta iniziando a prendere forma il Milan del futuro. I rossoneri, dopo aver tesserato nei giorni scorsi Ruben Loftus-Cheek, hanno ufficialmente chiuso la trattativa per Christian Pulisic, anche lui, come il centrocampista, proveniente dal Chelsea. Due innesti che aumentano le possibilità di scelta del tecnico Stefano Pioli, che in questi primi giorni di lavoro sta sperimentando il 4-3-3, modulo che potrebbe alternarsi al 4-2-3-1. Al momento, tuttavia, la rosa del Diavolo risulta ancora incompleta, con la dirigenza chiamata a rimpolpare la rosa con ulteriori innesti, soprattutto in mezzo al campo e in attacco.

Centrocampo e attacco, i profili seguiti

Il Milan, in questi giorni, è impegnato su più fronti in sede di mercato, con diversi nomi sul taccuino della dirigenza. Per quanto riguarda l'attacco, reparto in cui il club è alla ricerca di una prima punta da affiancare ad Olivier Giroud, i profili seguiti sono quelli di Alvaro Morata, oggi in Spagna all'Atletico Madrid, Mehdi Taremi, centravanti del Porto, Gianluca Scamacca, reduce da una stagione sottotono al West Ham, e Boulaye Dia, protagonista assoluto nella scorsa annata con la maglia della Salernitana.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, i nomi caldi sono quelli di Yunus Musa, statunitense classe 2002 del Valencia, e Tijjani Reijnders, olandese classe 1998 dell'AZ Alkmaar. E proprio la trattativa per arrivare a quest'ultimo sembra quella in fase più avanzata. Il giocatore, infatti, preme per il trasferimento in rossonero e la sensazione è che la fumata bianca sia ormai davvero imminente.