Calciomercato Milan, da Pulisic a Frattesi: cosa accadrà in settimana

Il via della nuova stagione, fissato per il 10 luglio con il raduno di Milanello, si avvicina ed i rossoneri, che hanno ufficialmente ceduto Tonali agli inglesi del Newcastle, sono chiamati a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi. Le attenzioni della dirigenza, in questo momento, sono concentrate sui reparti di centrocampo e attacco, dove, nei progetti del club, c'è la volontà di compiere una mezza rivoluzione.

Gli sviluppi attesi in settimana

Il Milan, in queste ore, ha presentato una prima offerta al Chelsea per Christian Pulisic mettendo sul piatto 14 milioni di euro. Cifra, al momento, ben lontana dalla richiesta di 25 milioni dei Blues, che possono puntare al rialzo anche in virtù dell'interesse sul giocatore del Lione. Possibile che in settimana i rossoneri possano avanzare una nuova offerta, di poco superiore a quella appena presentata.

In settimana il Milan tornerà poi a bussare alla porta del Villarreal per Samuel Chukwueze, giocatore che avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento in rossonero (per lui, che andrà in scadenza di contratto nel giugno 2024, pronto un contratto da tre milioni a stagione più bonus). In dirittura d'arrivo, inoltre, la trattativa per Yunus Musah, per il quale il Valencia ha chiesto 25 milioni: la sensazione, tuttavia, è che possa essere trovato a breve un accordo ad una cifra più bassa. Viva anche la pista che porta a Davide Frattesi, con la dirigenza del Diavolo che potrebbe incontrare il Sassuolo già nelle prossime ore.

Tempi più lunghi, invece, per l'arrivo di una prima punta che possa andare ad affiancare Olivier Giroud. In ballo rimangono i nomi di Gianluca Scamacca, Lois Openda ed Alvaro Morata, per i quali, tuttavia, si preannunciano trattative non semplici.