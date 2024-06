Calciomercato Milan, il piano per strappare Rabiot alla Juve

Tra le diverse incognite in casa Juventus in queste settimane di mercato, c'è anche quella che riguarda Adrien Rabiot. Il centrocampista, ad oggi, non ha infatti ancora trovato l'accordo per il rinnovo di contratto e nelle prossime settimane potrebbe quindi lasciare Torino a parametro zero. Una soluzione che è monitorata con estrema attenzione dal Milan, alla ricerca di rinforzi nella zona nevralgica del campo per garantire al nuovo tecnico Paulo Fonseca gli interpreti giusti per il suo 4-3-3. I rossoneri, in questo momento, sarebbero infatti alla finestra per capire cosa succederà tra i bianconeri ed il francese per poi sfruttare ogni eventuale possibilità che potrebbe aprirsi.

Rabiot, per rinnovare con la Juventus, ha chiesto una cifra attorno agli 8 milioni di euro, in modo da avvicinarsi ai 12 percepiti da Dusan Vlahovic, il più pagato della rosa della Vecchia Signora. Una cifra ritenuta eccessiva dai bianconeri, che sul piatto avrebbero messo un triennale da 7 milioni l'anno. Il piano del Milan, in tutto questo, sarebbe quello di tentare il centrocampista con un contratto più lungo da 7,5 milioni di euro raggiungibili con i bonus. Un'offerta, quindi, al rialzo, per cercare di strappare alla concorrenza uno dei migliori interpreti del campionato nel suo ruolo.

L'operazione, tuttavia, non si preannuncia semplice e non a caso i rossoneri mantengono vive piste alternative, tra cui quella che porta a Youssuf Fofana, francese classe 1999 valutato attorno ai 20/25 milioni di euro dal Monaco, club nel quale è approdato nel gennaio del 2020 dopo gli esordi con lo Strasburgo.