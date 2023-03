Calciomercato Milan, per l'attacco c'è Retegui

Dallo scudetto conquistato dieci mesi fa sembra passata una vita. Il Milan, in questa stagione, sta infatti facendo una fatica immensa in campionato, tanto che adesso i rossoneri, dopo un solo punto conquistato nelle ultime tre giornate, stanno mettendo a serio rischio la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La formazione di Pioli naviga infatti al quarto posto con i suoi 48 punti, appena uno in più della Roma di José Mourinho. E anche Atalanta (45) e Juventus (41) non sono lontane. Un rendimento insoddisfacente, che spingerà la dirigenza ad intervenire con decisione sul mercato in estate. Tra i reparti che hanno deluso le aspettative anche quello offensivo, con il solo Giroud, la cui carta d'identità non è però più certamente verde, a mantenere un rendimento soddisfacente.

Milan, occhi su Retegui. Okafor, Balogun e Hojlund le alternative

Per cercare di dare nuova vitalità all'attacco rossonero, il Milan sta pensando ad un nome salito alla ribalta nazionale nelle ultime settimane: Mateo Retegui, italoargentino oggi in forza al Tigre ma di proprietà del Boca Juniors convocato da Roberto Mancini per gli impegni di qualificazione agli Europei 2024 contro Inghilterra e Malta. Il centravanti, autore di sei reti in sette gare in questo avvio di stagione, piace molto a Maldini, convinto che possa avere le caratteristiche giuste per far bene nel nostro campionato.

Nel mirino della dirigenza, tuttavia, ci sono anche altri nomi, come quelli di Noah Okafor, attaccante classe 2000 del Salisburgo seguito da tempo dal Diavolo, Folarin Balogun, giocatore classe 2001 in forza al Reims ma di proprietà dell'Arsenal, e Rasmus Hojlund, autote di otto reti (sette in campionato ed una in Coppa Italia) in stagione con la maglia dell'Atalanta. Difficile, se non impossibile, arrivare invece a Randal Kolo Muani, centravanti dell'Eintracht Francoforte sul quale hanno messo gli occhi alcuni delle principali big europee, tra cui il Manchester United.