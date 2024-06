Calciomercato Milan, la strada per arrivare a Lukaku

La ricerca di un attaccante che possa raccogliere l'eredità di Olivier Giroud, che passerà in MLS al Los Angeles Fc, è ormai nel vivo. I rossoneri, in questi giorni, stanno infatti sondando diversi profili che possano fare al caso del nuovo tecnico Paulo Fonseca, subentrato al posto di Stefano Pioli. Il principale obiettivo, come già più volte abbiamo sottolineato, è Joshua Zirkzee, autore di undici reti nell'ultimo campionato di serie A con la maglia del Bologna. Ma la strada per arrivare all'olandese non è delle più semplici ed i rossoneri, di conseguenza, stanno prendendo in considerazione altri nomi.

Milan, occhi su Lukaku

Oltre a quello di Tammy Abraham, tornato in campo nel segmento finale della passata stagione con la Roma dopo il grave infortunio che lo ha tenuto per diversi mesi ai box, il Milan ha segnato sul suo taccuino il nome di Romelu Lukaku. Anche il belga, così come l'inglese, nell'annata scorsa ha indossato la maglia giallorossa, realizzando complessivamente 21 reti in 47 presenze. Big Rom, terminato il prestito, farà adesso ritorno al Chelsea, che non pare però intenzionato a tenerlo in rosa. Il centravanti è infatti ormai fuori dal progetto tecnico degli inglesi e per lui i Blues stanno cercando una nuova sistemazione.

Ed è in questo scenario che si inseriscono i rossoneri, che per Lukaku avevano già sondato il terreno nelle scorse settimane. Il Diavolo ritengono infatti l'ex interista un usato sicuro, capace di portare un buon bottino di reti e di garantire peso offensivo alla squadra. Il Chelsea vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo, mentre il Milan vorrebbe puntare su un prestito: in programma ci sarebbe già un summit con l'entourage dell'attaccante per capire la fattibilità dell'operazione. Sviluppi, insomma, sono attesi a breve.