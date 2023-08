Milan, via allo sfoltimento della rosa: il punto sulle cessioni

Sfoltire la rosa. Questo l'imperativo in casa Milan per questi ultimi giorni di calciomercato, durante i quali i rossoneri tenteranno di muoversi anche in entrata per mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli un vice-Giroud. Diversi i giocatori che non rientrano nei piani e per i quali il Diavolo sta cercando di trovare una nuova sistemazione prima del gong finale.

Il punto sulle cessioni

Ai margini già da tempo c'è Alexis Saelemaekers, chiuso dagli arrivi sulla corsia destra di Pulisic e Chukwueze. Il belga, in queste ore, avrebbe dato il proprio benestare al trasferimento al Bologna, club che lo ha cercato con insistenza negli ultimi giorni. La trattativa sembra quindi adesso in discesa, con l'affare che potrebbe definirsi a breve. Situazione invece diversa per Divock Origi, che si sta allenando a parte ormai dallo scorso 21 luglio. Sull'attaccante hanno effettuato un sondaggio Torino e Burnley, con i granata, in particolare, che starebbero pensando di presentare a breve un'offerta ufficiale al Milan e al giocatore.

Sul fronte uscite, infine, si registra anche l'interessamento per Pierre Kalulu da parte del Bayern Monaco, alla ricerca di un sostituto di Benjamin Pavard, che sembra destinato a trasferirsi all'Inter. I tedeschi vorrebbero portare il giocatore in Bundesliga con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma difficilmente i rossoneri accetteranno di privarsi del difensore francese a così pochi giorni dal termine della finestra di mercato.