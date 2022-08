Calciomercato Milan, i due nomi nuovi per il centrocampo

Sfumati Renato Sanches, passato al Paris Saint-Germain, e Carney Chukwuemeka, passato al Chelsea, il Milan si è messo alla ricerca di nuovi profili con cui rinforzare il proprio centrocampo. I rossoneri, al momento, non sono ancora riusciti a colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Franck Kessie e, prima della chiusura della sessione estiva di mercato, vogliono mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli un elemento in più nella zona nevralgica del campo. Se nei giorni scorsi era stato fatto un sondaggio per Pape Matar Sarr, giocatore del Tottenham, gli occhi di Maldini e Massara, nelle ultime ore, sembrano essersi soffermati su due nuovi profili.

Milan, le idee per il centrocampo

Il primo nome finito sul taccuino della dirigenza in questi ultimi giorni è quello di Raphael Onyedika, centrocampista classe 2001 attualmente in forza al Midtjylland, formazione del massimo campionato danese. Il nigeriano, reduce da un'ottima stagione, rappresenta un profilo verde, sul quale il Diavolo punterebbe sia per il presente ma, soprattutto, per il futuro. L'altro profilo caldo è quello di Baptiste Santamaria, giocatore classe 1995 del Rennes, club al quale è legato da un contratto fino al 2025. Il francese, nel corso delle passate stagioni, ha indossato anche le maglie di Tours ed Angers, trovando sempre spazio con continuità e facendosi apprezzare per le sue doti atletiche e tecniche.

Sullo sfondo, invece, le piste che portano a Jean Onana del Bordeaux, Ibrahima Sissoko del Salisburgo e Davide frattesi del Sassuolo. Soprattutto la trattativa per il neroverde, sul quale si registra l'interesse anche da parte della Juventus, si preannuncia però particolarmente complicata. Il Milan, inoltre, tenterà di fare un innesto anche in difesa, reparto nel quale i nomi finiti nel mirino sono quelli di Japhet Tanganga del Tottenham, Evan N'Dicka dell’Eintracht Francoforte e Abdou Diallo del Paris Saint-Germain.