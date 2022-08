Calciomercato Milan, la strategia dopo gli "addii" di Sanches e Chukwuemeka

Dopo aver piazzato il colpo Charles De Ketelaere, tutte le attenzioni del Milan in sede di mercato sono adesso rivolte al centrocampo, reparto nel quale i rossoneri non sono ancora riusciti a rimpiazzare Franck Kessie, passato a parametro zero a Barcellona. I rossoneri, nelle scorse settimane, hanno corteggiato a lungo Renato Sanches e Carney Chukwuemeka, ma le due trattative sono ormai definitivamente tramontate: il portoghese approderà infatti al Paris Saint-Germain, dove prenderà il posto di Wijnaldum, destinato alla Roma, mentre l'inglese si è trasferito al Chelsea per 22 milioni di euro. Due opzioni sfumate che vedono costretto il Diavolo a rivedere i propri piani.

Milan, idea Sarr

Il Milan, già nelle scorse settimane, aveva sondato il terreno con il Sassuolo per Davide Frattesi, giocatore classe 1999 che lo scorso giugno ha debuttato con la Nazionale azzurra in occasione della gara di Nations League contro la Germania, terminata sul punteggio di 1-1, ma la pista sembra adesso essersi decisamente raffeddata: i neroverdi, dopo aver ceduto Scamacca al West Ham e con anche Raspadori sul piede di partenza, non hanno infatti più alcun bisogno di vendere.

Ecco così che il Diavolo ha virato con decisione su Pape Matar Sarr, giocatore acquistato lo scorso anno dal Tottenham ma lasciato ancora al Metz nella passata stagione. Il senegalese, laureatosi campione d'Africa con la propria Nazionale in questo 2022, può giocare sia in un centrocampo a due che a tre e, nel corso di queste stagioni, si è messo in luce per le sue abilità nell'impostare la manovra. La trattativa, anche in questo caso, non si preannuncia però delle più semplici: il Milan vorrebbe prelevare il giocatore in prestito con diritto di riscatto, mentre gli Spurs vorrebbero inserire l'obbligo.